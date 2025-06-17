Suriye ve Almanya Arasında Diplomatik İlişkiler Geliştiriliyor

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik işbirliğinin artırılması ve Suriye-Almanya Ekonomik Koordinasyon Konseyi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Alman mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden Şeybani, Suriye'nin Almanya ile diplomatik ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmek istediğini ifade etti.

Şeybani, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesinde gerçekleştirdiği ev yıkımlarını ve ağaç sökme gibi uygulamaları kınayarak, bu adımların Suriye'nin egemenliğe yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla "Suriye-Almanya Ekonomik Koordinasyon Konseyi" kurulmasına yönelik mutabakata varıldı.

Taraflar, Suriye'deki yeniden inşa ve kalkınma projelerine destek verilmesi ile ülke ekonomisinin kademeli olarak küresel piyasalara entegrasyonu konularını da ele aldı.

Görüşmede, Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliği de vurgulandı.

Şeybani, Şam ile Brüksel arasında diyalog kanallarının geliştirilmesinin önemine değinirken, Alman Bakan Wadephul da ülkesinin bu yöndeki diplomatik çabalara destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bölgede istikrarın sağlanması için diplomatik çözümlerin önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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