Suriye ve ABD Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin New York kentinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Bakan Şeybani, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Rubio ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Şeybani, Suriye-ABD ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Şeybani, toplantıda, yaptırımların kaldırılması ve Suriye hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma aşamasında desteklenmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Şeybani, "Ayrıca siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda stratejik işbirliği olanaklarını ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden ve Suriye ile bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunan dengeli bir ilişki geliştirmenin yollarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, BM 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir araya gelerek ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'nin istikrarına ilişkin başlıklar dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldıkları duyurulmuştu.