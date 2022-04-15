Suriye vatandaşları Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

Suriye vatandaşlarının gösterisinden detaylar BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Suriye vatandaşı Rusya'nın Berlin Büyükelçilik önünde gösteri yaptı.

"Suriye ve Ukrayna için dayanışma" sloganıyla düzenlenen gösteride eyleme katılanlar Suriye ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde "Ukraynalılar ve Suriyeler bu çağın suçlusu Putin'e karşı dayanışma içindeler" ve Halep'ten Kiev'e savaş suçluları aynı: Putin ve Esed" yazan pankartlar açtı.