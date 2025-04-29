Suriye Uyruklu Kişilere Dolandırıcılık: 15 Milyon Lira Değerinde Varlık Çalındı

ADANA'da Suriye uyruklu 6 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vaadiyle kandırıp, 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parasını dolandıran şüpheliler Mahmut O. (28), Mustafa K. (30), Muhammet Ö. (33) ve Mahmut T. (19), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel