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Suriye Uyruklu Kişilere Dolandırıcılık: 15 Milyon Lira Değerinde Varlık Çalındı

Suriye Uyruklu Kişilere Dolandırıcılık: 15 Milyon Lira Değerinde Varlık Çalındı
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Adana'da Suriye uyruklu 6 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vaadiyle dolandıran 4 şüpheli, 15 milyon lira değerinde altın ve parasını alarak tutuklandı.

ADANA'da Suriye uyruklu 6 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vaadiyle kandırıp, 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parasını dolandıran şüpheliler Mahmut O. (28), Mustafa K. (30), Muhammet Ö. (33) ve Mahmut T. (19), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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