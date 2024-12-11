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Suriye Uyruklu Genç, Bulduğu 315 Bin Liralık Çeki Sahiplerine Teslim Etti

Suriye Uyruklu Genç, Bulduğu 315 Bin Liralık Çeki Sahiplerine Teslim Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde meyve ve sebze toptancısı olarak çalışan Satam Elsatam, sokakta bulduğu 315 bin lira değerindeki çeki sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu kişi, sokakta bulduğu üzerinde 315 bin lira yazılı çeki sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meyve ve sebze toptancı halinde çalışan Satam Elsatam (29) sabah saatlerinde işe giderken yolda 315 bin lira değerinde çek buldu.

Çekin üzerinde yazılı olan Servet Kazancıçok'a ulaşan Elsatam, çeki kendisine verdi.

Kazancıçok da duyarlılığından dolayı Elsatam'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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