Suriye Uyruklu Çocuk Kızılırmak'ta Boğuldu

Suriye Uyruklu Çocuk Kızılırmak'ta Boğuldu
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek amacıyla Kızılırmak nehrine giren 16 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Bedir Hammud boğularak hayatını kaybetti. Kuzeniyle birlikte suya giren Hammud'un cesedine ekipler tarafından ulaşıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Yahşihan ilçesi Üçevler mevkisinde 16 yaşındaki Omar Bedir Hammud, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Hammud'u göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucunda Hammud'un cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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