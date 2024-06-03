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Suriye uyruklu adam Kızılırmak Nehri'nde mahsur kaldı

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Sivas'ta atıyla karşıya geçmek isterken Kızılırmak Nehri'ne düşen Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ta karşıya geçmek isterken Kızılırmak Nehri'nin ortasında attan düşüp mahsur kalan Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25), AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kayseri Caddesi'ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında yaşandı. Atıyla gezen Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu, nehirden karşıya geçmek istedi. Nehrin ortasına doğru, derinliğin arttığı bölgede dengesini kaybeden Ceddu, suya düştü. Mahsur kalıp, yaklaşık 1,5 saat kurtarılmayı bekleyen Abduhavaş Ceddu'yu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abduhavaş Ceddu mahsur kaldığı yerde baygınlık geçirmek üzereyken ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Atın ise kendi imkanlarıyla nehirden çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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