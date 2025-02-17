Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Devam Ediyor

???? Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı hazırlıkları devam ediyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, ülkedeki son gelişmelere ve ulusal diyalog sürecine ilişkin bilgi verdi.

Dığeym, yıllardır diyalog ortamına sahip olamayan Suriyelilerin devrik Baas rejiminin baskıları nedeniyle sesini duyuramadığını, özgürlüklerin yeniden kazanılmasıyla artık kendi geleceklerini tartışabildiğini söyledi.

Ulusal diyalog sürecinin temel hedeflerinden söz eden Dığeym, bunları, Baas rejiminin tüm unsurlarıyla devrilmesi, baskıcı güvenlik aygıtlarının dağıtılması, yabancı milis güçlerinin ülkeden çıkarılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, mezhepçi ve etnik kota sisteminin reddedilmesi olarak sıraladı.

Sürece şairlerin, yazarların, düşünürlerin yanı sıra iş insanlarının, aşiret liderlerinin ve din adamlarının da dahil olduğunu belirten Dığeym, terör örgütü PKK/YPG'nin ve diğer silahlı yapıların ise sürecin dışında tutulduğuna işaret etti.

Dığeym, kadınların ulusal diyalog sürecinde sadece kadın kimliğiyle değil, meslekleriyle temsil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

İkisi kadın 7 kişiden oluşan hazırlık komitesinde, Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi yer alıyor.