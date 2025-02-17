Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Rektörle ilgili 'uyuşturucu' iddialarına üniversiteden yalanlama

Rektörler ilgili "uyuşturucu" iddiası ortalığı karıştırdı
Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

Taksici, trafikte yaptığıyla pes dedirtti! Kesilen ceza da şaka gibi

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Devam Ediyor

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Hazırlık komitesi sözcüsü Hasan Dığeym, ülkedeki gelişmelere dair bilgiler vererek, diyalog sürecinin hedeflerini ve katılımcıların kimler olduğunu açıkladı. Dığeym, kadınların bu süreçte meslekleriyle temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

???? Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı hazırlıkları devam ediyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, ülkedeki son gelişmelere ve ulusal diyalog sürecine ilişkin bilgi verdi.

Dığeym, yıllardır diyalog ortamına sahip olamayan Suriyelilerin devrik Baas rejiminin baskıları nedeniyle sesini duyuramadığını, özgürlüklerin yeniden kazanılmasıyla artık kendi geleceklerini tartışabildiğini söyledi.

Ulusal diyalog sürecinin temel hedeflerinden söz eden Dığeym, bunları, Baas rejiminin tüm unsurlarıyla devrilmesi, baskıcı güvenlik aygıtlarının dağıtılması, yabancı milis güçlerinin ülkeden çıkarılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, mezhepçi ve etnik kota sisteminin reddedilmesi olarak sıraladı.

Sürece şairlerin, yazarların, düşünürlerin yanı sıra iş insanlarının, aşiret liderlerinin ve din adamlarının da dahil olduğunu belirten Dığeym, terör örgütü PKK/YPG'nin ve diğer silahlı yapıların ise sürecin dışında tutulduğuna işaret etti.

Dığeym, kadınların ulusal diyalog sürecinde sadece kadın kimliğiyle değil, meslekleriyle temsil edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

İkisi kadın 7 kişiden oluşan hazırlık komitesinde, Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
img

Gözaltına alınan belediye başkanı serbest bırakıldı
img

Çıkan yangın saatlerdir sürüyor! O kentte metan gazı paniği
img

Dev derbiyi yönetecek yabancı hakem belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Cimbom'u Osimhen sırtladı
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.