Suriye Türkmen Meclisi'nden Çobanbey'deki Atamaya Tepki

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Türkiye sınırındaki Çobanbey'e, Arap kökenli bir Suriye vatandaşının belediye başkanı olarak atanmasından "üzüntü ve endişe duyulduğunu" belirtti.

STM, sosyal medya platformu X hesabından, Çobanbey'e belediye başkanı atanmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Arap kökenli olarak ifade edilen bir vatandaşın Çobanbey'e belediye başkanı olarak atanmasının, Türkmen çevrelerce "üzüntü ve endişeyle" karşılandığı ifade edildi.

Çobanbey'in, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sürecinde "çok sayıda evladını feda ettiği" belirtilen açıklamada, "Bu şehir, demografik yapısını yansıtan ve fedakarlıklarını onurlandıran gerçek bir temsili fazlasıyla hak etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, birlikte yaşamın reddedilmediği vurgulanırken, Türkmenlerin "sorumluluk üstlenmeye layık görülmemesinin" kabul edilmediğinin altı çizildi.

Şehirde yaşayan vatandaşların yerel işlerini yönetme hakkının, onların doğal bir kazanımı olduğu kaydedilen açıklamada, "İlgili makamlara bu kararı gözden geçirme ve Suriye halkının tüm bileşenlerini gerçek anlamda temsil eden ve dengeli ve adil bir yönetim anlayışını gerçekleştiren adımları atma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi paylaşıldı.