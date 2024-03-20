Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 yaralı
Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.