Üye Girişi
Haberler

Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Elbeyli Suriye Kilis Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title