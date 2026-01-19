Haberler

Özvar: Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Türk üniversitelerinin diplomaları Suriye tarafından tanındı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının tanınmasına yönelik sürecin olumlu şekilde tamamlandığını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, " Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verilmesi, hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşımaktadır. Bu süreçte sergilenen karşılıklı anlayış ve iş birliği için Sayın Bakan Marwan Alhalabi'ye teşekkür ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak, Suriye'de yükseköğretim alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaya ve bu alandaki iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

