Suriye Tarım Bakanı: Tarımsal Altyapı Yeniden İnşa Ediliyor

AHMET KARAAHMET - Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr, devrik rejimin iç savaştaki saldırılarında tarımsal altyapının ve tarım arazilerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek, tahrip olan alanların yeniden tarıma kazandırma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr, ülkedeki tarımsal üretim faaliyetleri hakkında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Bedr, bombardımanların ekili arazileri, sulama sistemlerini ve depolama tesislerini tahrip ettiğini belirterek, devrik rejimin iç savaştaki saldırılarında tarımsal altyapının ve tarım arazilerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.

Toprak yapısına verilen zararların, tarım arazilerine askeri yollar açılması, siper kazılması ve mayın döşenmesi gibi faaliyetlerin arazilerin tarım dışı kalmasına yol açtığını belirten Bedr, zarar gören alanları yeniden tarıma kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bedr, çalışmaların, mevcut imkanlar çerçevesinde kademeli olarak sürdürüldüğünü dile getirerek, "Bakanlık olarak tarım arazilerini yeniden yatırım sahasına kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Suriye'de tarımın rehabilitasyonu için kamu ve özel sektörün çabalarının birlikte yürütülmesinin önemine değinen Bedr, mevcut koşullar ve kaynak ihtiyacı nedeniyle tarım sektöründe yatırım fırsatlarının geniş olduğunu dile getirdi.

Bedr, "Bitkisel ve hayvansal üretim, ekoturizm, ormanların geliştirilmesi, tarımsal sanayi, tarımsal girdiler ile ekipman üretimi ve ithalatı gibi alanlarda ciddi potansiyel bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların, ülkenin, çiftçilerin ve yatırımcıların çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünün altını çizen Bedr, "Bakanlık ayrıca tarım alanındaki kurumsal yapıyı yeniden yapılandırıyor. Zayıf yönleri analiz ediyor ve insan kaynağı ile projelere ilişkin çalışmalarla sektörü güçlendirmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

Bedr, iklim değişikliği ve su kıtlığı gibi zorluklar karşısında Suriye tarımı için uzun vadeli stratejik bir plan hazırlandığını ve kısa vadeli stratejilerin de teşvik edildiğini kaydetti.