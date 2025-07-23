Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda 6 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalanacak

Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda 6 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalanacak
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Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, düzenlenen Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında toplam 6 milyar dolar değerinde 44 yatırım anlaşmasının imzalanacağını açıkladı. Bu anlaşmaların doğrudan 50 bin, dolaylı olarak ise 150 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, Suriye- Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında Suudi Arabistan ile 6 milyar dolar değerinde 44 yatırım anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

Mustafa, Şam'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Suriye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun başladığını, "Yeni Suriye"de ilk kez bu ölçekte bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Forum kapsamında Suudi Arabistan ile toplam 6 milyar dolar değerindeki yatırımı kapsayan 44 anlaşmanın imzalanacağına işaret eden Mustafa, "Amacımız sadece kar değil, kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir yatırımlar çekmektir." dedi.

Mustafa, anlaşmaların doğrudan 50 bin, dolaylı olarak ise 150 bin kişiye istihdam sağlayacağının altını çizerek, "Bankacılık, inşaat ve siber güvenlik gibi birçok alanda hem kamu sektörünü hem de özel şirketleri kapsıyor." diye konuştu.

Mustafa, Suriye'nin yatırım ortamını iyileştirmek adına yasal altyapının yeniden güncellendiğini de dile getirdi.

Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değinen Mustafa, Suudi Arabistan'ın bölgesel ve küresel düzeyde etkili bir ülke olduğuna dikkati çekti.

"Suudi Arabistan halkı ve devletiyle Suriye arasında tarihi ve dostane bağlar vardır. Suudi Arabistan, Suriyelilerin gönlünde özel bir yere sahiptir." şeklinde konuşan Mustafa, Suriye'nin yatırım için uygun, verimli ve rekabetçi bir pazar olduğunu, bu forumun her yıl düzenlenmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye, onlarca yıl süren baskı ve yolsuzluğun ardından şimdi büyük yatırım fırsatları sunuyor. Hükümet olarak dünyaya, Suriye'nin güvenli ve yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz. Kardeş ülkeler de Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için ellerinden geleni yapıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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