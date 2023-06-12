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Suriye sınırında terörist yakalandı

Suriye sınırında terörist yakalandı

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PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme, Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandı.

Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist sınırda yakalandı

KİLİS Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonla Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme yakalandı

MİT Başkanlığından sağlanan istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek isteyen terör örgütü üyesi Helin İşenme, yakalanarak gözaltına alındı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan terörist, adli makamlara sevk edildi

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan teröristin, 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Münbiç Suriye Kilis PKK Güncel Haberler

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