Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bu kişiyi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bu kişiyi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Suriye PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title