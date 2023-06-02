Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bu kişiyi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.