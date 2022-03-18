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Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Güncel
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Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamalarıKİLİS Suriye sınırında bulunan Kilis'te Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

KİLİS Suriye sınırında bulunan Kilis'te Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim okunmasına müteakip İl Müftü Vekili Recep Çarpar, şehitler için dua etti.

Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi.

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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