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Suriye sınırında biri terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Suriye sınırında biri terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK/ Ypg terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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