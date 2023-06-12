Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.