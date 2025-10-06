Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan SDG İddialarına Yanıt

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Suriye ordusunun sivil yerleşimlere saldırdığına dair iddialarını reddetti ve bu tür açıklamaların terör örgütünün suçlarını örtbas etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Suriye ordusunun Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, SDG'nin (PKK/YPG) "Suriye ordusunun Halep kırsalında sivil yerleşimlere saldırı düzenlendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, SDG'nin bu tür iddialarla, "Suriye'de sivillere karşı işlediği suçları ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozmaya yönelik faaliyetlerini örtbas etmeye" çalıştığı ifade edildi.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin son zamanlarda Halep'in doğusundaki Hamima ve El Kaita köylerini hedef alan saldırılarına karşılık verdiği aktarılan açıklamada, ordunun itidalli davranarak, sınırlı misilleme yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
