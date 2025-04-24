İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan Hizbullah Saldırısına Yanıt

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan Hizbullah Saldırısına Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah'ın Lübnan'dan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine yönelik düzenlediği roket saldırısının ardından Lübnan ordusuyla iletişim halinde olduklarını açıkladı ve karşı taarruzların durdurulduğunu bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine yönelik saldırısının ardından Lübnan ordusuyla iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Savunma Bakanlığı, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesine yönelik saldırısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlığın iletişim halinde olduğu Lübnan ordusunun talebi üzerine saldırıların kaynağına yönelik karşı taarruzların durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Lübnan ordusunun, Suriye topraklarını hedef alan saldırıların takibini ve sorumluluğunu üstlendiği kaydedildi.

SANA: Hizbullah, Humus'un batısına 5 roketle saldırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığından bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine 5 roketle saldırdığını duyurmuştu.

Suriye askeri birliklerinin saldırıya karşılık verdiği, olaylarla ilgili Suriye Savunma Bakanlığının Lübnanlı muhataplarıyla iletişime geçerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirilmişti.

Lübnan'ın Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde geçen ay çatışmalar çıkmıştı.

SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde konuşlanan Hizbullah unsurlarının Humus kırsalını top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.