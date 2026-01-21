Suriye Savunma Bakanı: "SDG Haseke'de keyfi alıkoymalar yapıyor, bu da ateşkesi tehdit ediyor"

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, dün akşam ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG, işgali altındaki Haseke kent merkezinde çok sayıda Arap genci alıkoydu.

Alıkonan gençler YPG/SDG unsurları tarafından silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, terör örgütünün Haseke'deki alıkoymalarına ilişkin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, dün yerel saatle 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir gün geçmeden YPG/SDG'nin "Haseke'de keyfi alıkoymalara başladığını" belirtti.

Alıkoymalara tepki gösteren ve söz konusu sivillerin serbest bırakılmasını isteyen Ebu Kasra, "SDG tarafından Haseke'de onlarca sakininin keyfi olarak alıkonması, ateşkesin tamamını tehdit etmektedir. SDG, bu keyfi alıkoymaları derhal durdurmalı ve tüm tutukluları serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyerek, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.