Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, rejiminin devrildiği operasyonda 434 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nunda rejim güçlerine karşı savaşan gruplardan ölenlerin sayısını 434 olarak açıkladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında Ebu Kasra, 11 gün süren operasyon boyunca 434 mensuplarının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine şükranlarını sunan Kasra, "Şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bugün Suriyeliler yaşama, konuşma ve ülkeyi yeniden inşa etme hakkına sahip. Özgür Suriyeliler seslerini yükseltsin ve bu zaferin hikayesini anlatsın." ifadelerini kullandı.

"Düşmanı Caydırma Operasyonu", Esed rejimi güçlerine karşı 27 Kasım 2024 tarihinde başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
