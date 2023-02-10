Suriye Sağlık Bakanı: Sağlık Sektörünün Acıları Depremin Değil Batı'nın Yaptırımlarının Sonucu

ŞAM, 10 Şubat (Xinhua) -- Suriye Sağlık Bakanı Hasan el-Gabaş Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık sektörünün, ABD yaptırımlarının yol açtığı ağır yükün altında ezildiğini belirtti.

Bakan, düzenlenen basın toplantısında, Suriye'deki sağlık sektörünün çektiği acıların, ülkeyi Pazartesi günü vuran son büyük depremin değil, Batı'nın 12 yıldır uyguladığı yaptırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Bakan, Sağlık Bakanlığı'nın acil durum bölümünün, depremin ilk anlarından itibaren, müdahaleyi koordine etmek ve en çok etkilenen bölgelere ambulans, mobil klinik ve kamyonlar göndermek üzere seferber edildiğini ifade etti.

Hastane ve sağlık merkezlerinin sağlık hizmeti vermek için azami kapasitede çalıştığını belirten bakan, en önemli önceliklerinin ve aynı zamanda karşılaştıkları en önemli güçlüğün, geçici barınma alanlarında sağlık hizmeti vermeye devam etmek ve her türlü acil duruma hazırlıklı olmak olduğunu kaydetti.

El-Gabaş, "Tüm olumsuz şartlara ve zorluklara rağmen Suriye halkına hizmet vermeye kararlıyız ve Suriye devleti bunda büyük ölçüde başarılı olmuştur" dedi.

Bakan, Batı yaptırımlarının yol açtığı açığın, özel sektör kurumları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve sivil toplumun birbiriyle uyumlu çalışmalarıyla telafi edileceğini ifade etti.

El-Gabaş, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası örgütleri deprem felaketiyle başa çıkabilmek için Suriye'ye yardım etmeye çağırdı.