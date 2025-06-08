Suriye, Rukban Mülteci Kampı'nı Kapatma Kararını Aldı

Suriye, Rukban Mülteci Kampı'nı Kapatma Kararını Aldı
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Suriye, Ürdün sınırındaki Rukban Mülteci Kampı'nın kapatıldığını ve bununla birlikte yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için büyük bir girişimi başlattığını duyurdu. Bakan Hamza el-Mustafa, bu gelişmenin ülkenin mültecilik tarihindeki trajik bir bölümü sona erdirdiğini belirtti.

ŞAM, 8 Haziran (Xinhua) -- Suriye, Ürdün sınırına yakın bir noktada bulunan ve bir zamanlar yaklaşık 10.000 mültecinin yaşadığı Rukban Mülteci Kampı'nın kapatıldığını duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rukban'ın kapatılması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüyle Suriye'nin mültecilik tarihinin trajik ve acı dolu bir bölümü sona eriyor" dedi.

Rukban Mülteci Kampı'nın kapatılmasıyla yerinden edilmiş kişilerin kaldığı diğer kampların da kapatılması yönünde büyük bir girişimin başladığını belirten bakan, devletin ülke içinde yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin evlerine dönmelerini desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

2014 yılında Ürdün sınırında ABD denetimindeki bir bölgenin yakınında kurulan Rukban Mülteci Kampı, yıllarca Suriye'de insani krizin simgesi olarak ön plana çıktı. Çatışmaların ortasında insani yardımlardan büyük ölçüde yoksun kalan kampta yaşayanlar, yıllarca zorluklarla mücadele etmiş, yardım kuruluşları sık sık kampta giderek kötüleşen yaşam koşulları konusunda alarm vermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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