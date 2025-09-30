Suriye Rejimi Eski Yetkilisi Almanya'da Gözaltına Alındı

Suriye'nin devrik rejim lideri Beşşar Esed için çalışan Anwar S. insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle Almanya'da gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anwar S'nin cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla Berlin'de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Anwar S'nin Halep'te eski Suriye rejimi için çalışan "Şebbiha" olarak bilinen "Halk Komiteleri"nin sorumlularından olduğu ifade edildi.

Anwar S. ve beraberindekilerin Suriye'de cuma namazları sonrası toplanan sivilleri vahşice dövdükleri ve gözaltına aldıkları kaydedilen açıklamada, ağır taciz ve aşağılanmaya maruz bırakılan, işkence edilen mağdurlardan bazılarının hayatını kaybettiği ifade edildi.