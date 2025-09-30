Haberler

Suriye Rejimi Eski Yetkilisi Almanya'da Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşşar Esed'in eski çalışanı Anwar S., insanlığa karşı suçlar nedeniyle Almanya'da gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Anwar S.'nin Halep'teki 'Şebbiha' grubundan olduğunu ve sivillere yönelik işkence suçlamalarıyla karşılaştığını duyurdu.

Suriye'nin devrik rejim lideri Beşşar Esed için çalışan Anwar S. insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle Almanya'da gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anwar S'nin cinayet, işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla Berlin'de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Anwar S'nin Halep'te eski Suriye rejimi için çalışan "Şebbiha" olarak bilinen "Halk Komiteleri"nin sorumlularından olduğu ifade edildi.

Anwar S. ve beraberindekilerin Suriye'de cuma namazları sonrası toplanan sivilleri vahşice dövdükleri ve gözaltına aldıkları kaydedilen açıklamada, ağır taciz ve aşağılanmaya maruz bırakılan, işkence edilen mağdurlardan bazılarının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestolar ülkeyi kaosa sürükledi! Cumhurbaşkanı kabineyi feshetti

Yüzlerce kişi soluğu sokakta aldı, protestolar hükümet devirdi
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.