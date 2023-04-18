Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'dan Tunus'a resmi ziyaret

Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Tunus'taki resmi temasları kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.

Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Tunus'taki resmi temasları kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Ammar, 17-19 Nisan tarihleri arasında ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat'ı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti

Tunus, Esed rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye'ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.