Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'de Acil Görüşmeler Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek "(BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundum." dedi.

Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Durum her dakika değişiyor." dedi.

Türkiyeli, İranlı ve Rusyalı bakanlarla görüştüğünü ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerle konuyu görüştüğünü paylaşan Pedersen, "(BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundum." dedi.

Pedersen, görüştüğü bakanlar ve temsilcilerin bu çağrıyı desteklediğini belirterek, yakın zamanda bir tarih açıklamayı umduğunu söyledi.

"Suriye'de kapsayıcı ve güvenilir geçiş düzenlemelerinin acilen oluşturulmasıyla başlayarak, düzenli bir siyasi geçişe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı." ifadesini kullanan Pedersen, öncekinden farklı bir sürece acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Pedersen, "Bu, Suriye halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesine ve Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açacak bir sürecin başlangıcı olmalıdır." diyerek, gerilimin düşürülmesi, sükunetin sağlanması, kan dökülmesinden kaçınılması ve sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunması çağrısını yenilediğini kaydetti.

Doha Forum 2024

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenleniyor.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı Forum'un teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forum'da bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışıyor.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e, 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.