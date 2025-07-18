Suriye Ordusundan Deyr Hafır'a Takviye Asker Gönderildi

Suriye Ordusundan Deyr Hafır'a Takviye Asker Gönderildi
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Suriye ordusu, PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep'in doğusundaki Deyr Hafır bölgesine asker ve silah sevkiyatı yaptı. Bu adım, 15 Temmuz'da yaşanan çatışmalar sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma amacı taşıyor.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından bölgeye takviye unsurlar göndermesi üzerine tedbir aldı.

Bu kapsamda, Suriye güvenlik güçleri de Halep'e bağlı Münbiç'ten Deyr Hafır'a asker ve silah sevkiyatı yaptı.

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Deyr Hafır bölgesinde, 15 Temmuz günü Suriye ordusuyla çatışmaya girmişti.

PKK/YPG birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yapmıştı.

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı 150 kadar pikap akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaşmıştı.

Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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