Suriye ordusu, Rakka'daki el-Aktan Hapishanesi ve çevresindeki YPG/SDG unsurlarını Aynularab'a sevk ediyor

Güncelleme:
Suriye ordusu, el-Aktan Hapishanesi'ndeki YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a taşımaya başladı. Bu adım, güvenliğin sağlanması ve gerilimin düşürülmesi amacını güden bir anlaşma kapsamında atılıyor.

Suriye ordusu, Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde konuşlu Suriyeli ve yabancı terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a (Kobani) sevk etmeye başladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin kısa süre önce el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Aynularab'a taşımaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek, anlaşmanın devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda, Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının el-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Aynularab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, el-Aktan Hapishanesi'nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye Ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.

Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığının altı çizildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının bu sürecin, devlet kurumlarının tüm bölgelerde yeniden faaliyete geçirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik devlet vizyonu çerçevesinde yürütüldüğünü teyit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
