Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara ile Sdg Lideri Abdi'nin, Hükümet Güçlerinin İlerlemesi Üzerine Telefon Görüşmesi Yaptığı İddia Edildi

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), Suriye Ordusu'na entegre etme girişimlerinin durmasının ardından Şam tarafından başlatılan saldırılar sonucu, hükümet güçleri ve yerel aşiretler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerde kontrol sağladı. Gelişmelerin ardından ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi'nin telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin "olumlu" geçtiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi'nden (KDSDÖY) olan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin telefonla görüştüğünü söyledi. Yetkili, konuşmaya ilişkin "durumun olumlu" olduğunu bildirdi.