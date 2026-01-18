Haberler

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara ile Sdg Lideri Abdi'nin, Hükümet Güçlerinin İlerlemesi Üzerine Telefon Görüşmesi Yaptığı İddia Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) orduya entegre edilme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, hükümet güçleri kuzeydoğuda kontrol sağladı. Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi arasında yapılan telefon görüşmesi olumlu geçti.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), Suriye Ordusu'na entegre etme girişimlerinin durmasının ardından Şam tarafından başlatılan saldırılar sonucu, hükümet güçleri ve yerel aşiretler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerde kontrol sağladı. Gelişmelerin ardından ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi'nin telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin "olumlu" geçtiği ileri sürüldü.

SDG'yi orduya entegre etme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hükümetin son dönemde başlattığı saldırı sonucunda, hükümet güçleri ve yerel aşiretler Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Bunun üzerine Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi'nden (KDSDÖY) olan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin telefonla görüştüğünü söyledi. Yetkili, konuşmaya ilişkin "durumun olumlu" olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yaşlı çiftin sır ölümü! Başlarından vurulmuş halde bulundular

Yaşlı çiftin sır ölümü! Başlarından vurulmuş halde bulundular
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama