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Suriye Ordusu ve İran Destekli Terörist Gruplar Vasata Köyüne Saldırdı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

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Halep'in batısındaki Vasata köyüne düzenlenen saldırıda, Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar tarafından atış yapılan silahlarla 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Vasata köyüne düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Vasata köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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