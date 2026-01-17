Suriye ordusu, Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrolüne alırken Rakka çevresine tahkimat yapıyor

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrolüne alırken, birliklerini il sınırlarına girdiği Rakka'nın güneybatısında topluyor.

Meskene'deki AA ekibinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Deyr Hafir'e hakim olup Meskene'de ileryelen ordu güçleri hızla kontrolü sağlayıp nehir boyunca güney sarkarak Rakka il sınırlarına girdi.

Rakka'nın Dibsi Afnan beldesini de kontrolüne alan Suriye ordusu, Rakka'nın Fırat Nehri kıyılarına uzanan güneybatı ucu çevresinde tahkimat yapıyor.

Bölgedeki AA muhabirleri, ABD savaş uçaklarının Rakka'nın güneybatısında uçuş yaptıklarını bildirdi.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.