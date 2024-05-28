Suriye Ordusu Kefernuran Köyüne Saldırdı: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda, 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı. Saldırıda yaralanan sivil hastaneye kaldırıldı.
Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda, 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.
Halep'in batısındaki 46. tugay üssünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.
Yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.