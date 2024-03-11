Suriye Ordusu Kefernuran Köyüne Dron Saldırısı Düzenledi, Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne dronla düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne kamikaze dronla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.