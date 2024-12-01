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Suriye Ordusu Hama ve İdlib'de İlerleme Kaydetti

Suriye Ordusu Hama ve İdlib'de İlerleme Kaydetti
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Lübnan merkezli bir haber kanalının bildirdiğine göre, Suriye ordusu Hama ile İdlib arasındaki bazı bölgeleri geri alarak İdlib'e doğru yoğunlaşmaya başladı.

(ANKARA) - Lübnan merkezli bir haber kanalı, "Suriye ordusunun, Hama ile İdlib arasındaki idari sınırın bir kısmını oluşturan bölgeleri geri aldığını ve İdlib'e doğru yoğunlaşacağını" bildirdi.

Lübnan merkezli haber kanalı, Suriye'deki çatışmalarla ilgili haberinde, Suriye ordusunun, Hama ile İdlib arasındaki idari sınırda bulunan bölgelerin bir kısmını geri aldığını aktardı. Haber kanalı, İdlib'e yoğunlaşılacağını, Suriye ordusunun sonraki odağının ise Halep olacağını bildirdi.

Öte yandan, Suriyeli bir askeri kaynak, Suriye devlet haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, Hama'nın kuzey kırsalında faaliyet gösteren Suriye Ordusu birliklerinin dün gece savunma hatlarını çeşitli ateş gücü unsurlarıyla güçlendirdiğini doğrulayarak, şunları söyledi:

"Hama'nın kuzey kırsalında faaliyet gösteren güçlerimiz terör örgütlerini püskürterek herhangi bir ilerleme kaydetmelerini engelledi. Suriye ordusu, teröristleri kovduktan sonra başta Hama'daki Kal'at el-Madik ve Ma'ardas köyü olmak üzere birçok bölgeyi başarıyla kurtardı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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