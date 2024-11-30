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Suriye Ordusu Halep'ten Birliklerini Geri Çekti

Suriye Ordusu Halep'ten Birliklerini Geri Çekti
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Suriye Ordusu, Halep'teki terörist gruplara karşı saldırı hazırlığı kapsamında birliklerini geçici olarak geri çektiğini duyurdu. Son günlerde muhalif gruplarla yaşanan çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil kaybı yaşandı.

(ANKARA) - Suriye Ordusu, Halep'te terörist olarak nitelendirdiği gruplara karşı bir saldırıya hazırlanmak üzere "birliklerinin geçici olarak geri çekildiğini" duyurdu.

Suriye'deki muhalif gruplar, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütü liderliğinde çarşamba günü Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemeye başlamıştı. Suriye Ordusu, Halep'teki birliklerini geçici süreliğine geri çektiğini belirterek, "geri çekilmenin karşı saldırıyı başlatmak üzere takviye birliklerin gelmesinden önce yeniden toparlanma çabasının bir parçası olduğunu" ifade etti. Suriye Ordusu açıklamasında, son birkaç gün içinde Halep ve İdlib'de isyancılarla yaşanan şiddetli çatışmalarda onlarca askerin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Çok sayıda teröristin bulunması ve cephelerin çokluğu, silahlı kuvvetlerimizi saldırıyı absorbe etmek, sivillerin ve askerlerin hayatını korumak ve karşı saldırıya hazırlanmak için savunma hatlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir yeniden konuşlanma operasyonu gerçekleştirmeye sevk etti" denildi.

Suriyeli askeri kaynaklar, Suriyeli muhalif grupların Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'in büyük bölümünü ele geçirmesinin ardından, Rus ve Suriye jetlerinin Halep'in banliyösündeki muhaliflere bombalı saldırı düzenlediğini belirtilirken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda 28'i sivil olmak üzere 301 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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