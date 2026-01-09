Haberler

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde hedef alınacak terör noktalarının haritasını paylaştı

Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki YPG/SDG unsurlarını hedef alacaklarını duyurarak sivillerin bu alanlardan uzak durmalarını istedi. Ayrıca, sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için insani koridorun kullanılmasını önerdi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG unsularının yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaşarak bu noktaların hedef alınmasının planladığını belirterek sivillerin bu alanlardan uzak durmaları istedi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde vurmayı planladığı YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktaların haritasını paylaştı.

Şeyh Maksud'un kuzeyi ve güneyinde yer alan bazı noktalara işaret edilen paylaşımda, bu yerlerin terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı ifade edildi.

Bu yerlerin hedef alınacağı belirtilerek bölgedeki sivillere söz konusu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki sivillerden yerel saatle 16.00 ila 18.00 saatleri arasında açık olan insani koridor üzerinden Şeyh Maksud'dan tahliye olmaları istendi.

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Halep'teki terör örgütü unsurları operasyonun ardından Şeyh Maksud Mahallesi'ne sıkışmıştı.

