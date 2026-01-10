Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolündeki bölgelerde canlı kalkan olarak tuttuğu çok sayıda sivilin Halep'ten güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin aktardığına göre Suriye ordusu Şeyh Maksud Mahallesi'nden yaklaşık 200 kişiyi tahliye ederek güvenli şekilde çıkışlarını sağladı.

Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının ise mahalledeki bazı noktalarda karşı koymayı sürdürdüğü, bu nedenle bölgede askeri operasyonların devam ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, tahliye işlemlerinin ardından SDG unsurları, ilin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinden havalandırdıkları İHA'larla Halep'teki bazı mahalleleri hedef aldı.

Suriye ordusunun söz konusu İHA'lara müdahale ederek saldırıyı engellediği kaydedildi.