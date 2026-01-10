Haberler

Suriye Ordusu: Şeyh Maksud'daki Tarama Operasyonları Sona Ermek Üzere

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde mayınlar ve SDG unsurlarının kalıntılarını temizlemeye yönelik yürütülen operasyonlarda sona yaklaşıldığını duyurdu. Sivillerin evlerinde kalmaları istenirken, bölgede hala gizlenen unsurlar bulunabileceği belirtiliyor.

( ANKARA ) - Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde mayınlar ve SDG unsurlarının kalıntılarının temizlenmesine yönelik yürütülen tarama operasyonlarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerden evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istenmektedir. Zira SDG ve terör örgütü PKK'ya mensup bazı unsurların hala bölgede gizlendiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde mayınlar ve SDG unsurlarının kalıntılarının temizlenmesine yönelik yürütülen tarama operasyonlarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Suriye ordusunun daha önce yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud sokaklarında onlarca mayını imha ettiğini, ancak bölgede tarama operasyonlarının sürdüğünü, taramanın tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin sağlanacağı belirtmişti. Ordu yetkilileri, operasyonlar kapsamında SDG'ye bağlı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, ağır ve orta çaplı silahların yanı sıra büyük miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiğini kaydetti.

Suriye ordusunun çatışmaların bittiği ve kontrolün ordu güçleri tarafından ele geçirildiğine ilişkin açıklamalara rağmen yerel muhabirler, bölgede çatışmaların devam ettiğini aktarıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu