Suriye ordusu, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona başladı

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyona başladı.

Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.

Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı.

Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

Çatışma hattındaki AA ekibi, ağır silahların kullanıldığı çatışmaların devam ettiğini, 23.10'da başlayan 10 dakikalık sessizliğin ardından Deyr Hafir girişinde ve içinde büyük patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.