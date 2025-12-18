Suriye'de "Her asker bir fidan" kampanyası başlatıldı

Suriye ordusu, Esed rejiminin yıllarca süren bombardımanlarında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi amacıyla "Her asker bir fidan" kampanyası başlattı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ve üst düzey subayların katılımıyla başlayan kampanyanın, yeniden yeşil bir Suriye hedefiyle Tarım Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütüldüğü belirtildi.

Savunma Bakanı Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında yaklaşık 200 bin fidan temin ettiklerini ve ordu personelinin fidan dikme çalışmalarına aktif olarak katılacağını ifade etti.

Ordudaki her askerin bir fidan dikeceği "Her asker bir fidan" kampanyası ile Suriye'de Esed rejiminin yıllarca düzenlediği bombardımanlarda yok olan ormanların ve bitki örtüsünün yeniden ülkeye kazandırılması ve toplumda yeşili koruma bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.