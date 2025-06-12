Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Çalıştay Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca " Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde Küresel Dengeler ve Türkiye" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştaya, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Yeni Suriye yönetiminin kısa ve orta vadeli hedefleri, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde küresel ve bölgesel aktörlerin yaklaşımları ve Suriye'deki güncel durum karşısında Türkiye'nin dış politikası konularının değerlendirildiği çalıştayda, Suriye'nin içinden geçmekte olduğu süreçteki risklere ve fırsatlara dikkat çekildi.

Aktif rol üstlenen tüm küresel ve bölgesel aktörlerin politikalarının da bütün yönleriyle ele alındığı çalıştayda katılımcılar, Suriye'nin yeniden inşası sürecindeki askeri, ekonomik, siyasi, jeopolitik ve hukuki pencerelere değindi.

Suriye içindeki tüm grupların halihazırdaki durumları ile süreçte aldıkları pozisyonların da etraflıca tartışıldığı çalıştayda, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve politik istikrarının sağlanması ile Türkiye'nin üstlenmiş olduğu aktif sorumluluğun önemine vurgu yapıldı.