Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Suriye'nin Yeni Yönetimi ve İspanya Dışişleri Bakanı İlk Görüşme Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki yeni yönetim lideri Ahmed Şara, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İspanya'nın bayrağının yeniden çekilmesi, Suriye'nin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Japonya ile de ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre Şara, Şam'ı ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Söz konusu kabul, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ve İspanya arasındaki ilk resmi görüşme olarak kayda geçti.

"Suriye'nin geleceği" umudu

Yerel medyadaki haberlere göre Albares, ziyareti kapsamında, savaş nedeniyle Mart 2012'de kapatılan İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde, ülkesinin bayrağını yeniden göndere çekti.

Bakan Albares, İspanya ulusal marşının çalındığı bayrak törenindeki konuşmasında, "Şahsen burada bulunmak benim için bir onur." dedi.

Albares, "İspanyol bayrağını tekrar çekmek, Suriye'nin geleceği için duyduğumuz umudun, Suriye halkına daha iyi bir gelecek için ilettiğimiz bağlılığın bir işareti." diye konuştu.

Japonya ile temas

Diğer yandan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani dün, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ando Toşihide ile Şam'da görüştü.

Görüşmede Ando Japonya'nın, Suriye halkını desteklediğini ve gelecekte Suriye'yi destekleyen uluslararası konferanslara katılmaya istekli olduğunu söyledi.

İki ülke arasında uzmanlık ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade eden Ando, "Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini" vurguladı.

Ando, Suriyelilerin kendi kaderlerini tayin hakkının ve Suriye topraklarının birliğinin önemini vurguladı.

Bakan Şeybani de görüşmede, Suriye halkına hizmet etmek için Japonya ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve uzmanlık alışverişinde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
img

Mancini'den heyecan yaratacak sözler
img

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.