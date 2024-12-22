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Suriye'nin Yeni Lideri Türkiye ile Stratejik İlişkiler Vurguladı

Suriye'nin Yeni Lideri Türkiye ile Stratejik İlişkiler Vurguladı
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Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Suriye halkının yanındaki duruşunu takdir ederek, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Suriye'nin geleceği ve silahların kontrolü hakkında görüştüklerini açıkladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu." dedi.

Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera, yabancı bir devlet adamıyla düzenlediği ilk ortak basın toplantısında, Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcında Bakan Fidan'ı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Şera, "Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin geleceğini görüştük. Sayın Bakan'la Suriye'nin geleceğine dair zorlukları ve konuları etraflıca konuştuk. Suriye'nin gelecekte nasıl olacağını görüştük." dedi.

Komşu ülkelerin çoğunun kendilerine olan olumlu yaklaşımlarını ele aldıklarını ifade eden Şera, "Gelecekte hükümetin güçlü olmasını konuştuk. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık. Devlet dışında herhangi bir grubun elinde silahın olamaması gerekir." dedi.

Şera, Türkiye ve Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin ilerleyen günlerde nasıl gelişeceğini de ele aldıklarını bildirerek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal stratejik ilişkilerin altını çizdi.

Bakan Fidan'ın, Suriye'nin yeniden kalkınması için Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Şera, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Suriye de bunu unutmayacak ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulacak." dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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