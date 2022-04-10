Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel