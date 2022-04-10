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Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytin Dalı, Milli, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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