Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinin terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmasının birinci yıl dönümü kutlandı

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde halk, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtuluşlarının birinci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yaklaşık 8 yıl terör örgütü PKK/ Ypg işgali altında kalan Tel Rıfat'ta halk, bir yıl önce kente geri dönerek yeniden yaşam kurdu.

PKK/YPG'nin bölgedeki tünel kazıları ve askeri tahkimatları nedeniyle şehrin yüzde 60'ından fazlası tahrip olsa da halk tüm zorluklara rağmen yeniden normal hayata dönmeye çalışıyor.

Kutlamalar kapsamında, vatandaşlar araçlarıyla şehir içinde konvoy oluşturdu, bölgenin yüksek tepesine Suriye bayrakları asıldı. Akşam saatlerinde ise Tel Rıfat semaları havai fişek gösterileriyle aydınlandı.

Kutlamalara katılan bölge sakinlerinden Rıdvan Karandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Rıfat'ın devrimin ilk günlerinden bu yana büyük bedeller ödediğini söyledi.

Karandal, "Allah'ın izniyle PKK terör örgütünü ve devrik Esed güçlerini bu şehirden püskürttük." dedi.

Kent halkının hem terör örgütü PKK/YPG hem de rejim baskısından dolayı yıllarca göç yaşadığını aktaran Karandal, şöyle konuştu:

"Tel Rıfat halkı, PKK'nın ya da Esed rejiminin bayrağı altında yaşamayı reddetti. Kamplarda yaşamak onlar için daha onurluydu. On beş yıl boyunca dağlar gibi sabrettiler. Şehit olan evlatlarının fedakarlığıyla bugünlere gelindi."

"Yıkımın büyüklüğü karşısında şaşkına döndük"

Kente dönüşlerinde büyük bir tahribatla karşılaştıklarını söyleyen Karandal, PKK/YPG'nin geniş bir tünel ağı kurduğunu belirtti.

Karandal, "Evlerin çoğu yıkılmıştı. 20, 30, hatta 40 metre derinliğinde tüneller kazılmıştı. Tüneller Tel Rıfat'tan Ahras'a, el-Bab'a ve Halep'in Eşrefiye'ye kadar uzanıyordu. Bu şehir resmen yeraltından oyulmuştu." ifadelerini kullandı.

"Artık savaş değil, yeniden inşa zamanı"

Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesinden sonra halkın güçlü bir şekilde toparlanma iradesi gösterdiğini ifade eden Karandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devrim dönemi geride kaldı. Şimdi inşa dönemi başladı. Halkımız kararlı, şehirlerini yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor. Tel Rıfat bugün bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. İnşallah önümüzdeki yıl tamamen toparlanır."

Tel Rıfatlı aktivist Şehm Ebu Cemal de, bölgenin terör örgütü PKK/YPG tarafından ağır yıkıma maruz kalmasına rağmen halkın şehri yeniden canlandırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bir yıl önce Tel Rıfat'ın kurtarıldığına işaret eden Ebu Cemal, "O gün terör örgütü PKK/YPG'yı şehirden çıkarmayı başardık. Bugün ise tüm zorluklara rağmen halkımız evlerine dönüyor ve şehrin hayatını yeniden kuruyor." dedi.

Günün anısına araç konvoyu düzenlediklerini söyleyen Ebu Cemal, "Kuzey kırsalında tur attık ve Suriye devlet bayrağını taşıdık. Tel Rıfat'ın simgesel tepesi olarak bilinen noktaya da devrim bayrağını astık." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce Tel Rıfat tepesinin üzerinde PKK/YPG bayrağının dalgalandığını hatırlatan Ebu Cemal, "Bugün o tepeye devlet bayrağını diktik ve Allah'ın izniyle sonsuza dek burada dalgalanmaya devam edecek."dedi.

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.