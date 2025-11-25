Suriye'nin Suveyda İlinde Güvenlik Güçlerine Saldırı: Bir Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, yasa dışı grupların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suveyda ilindeki yasa dışı gruplar, Suriye güvenlik güçlerinin kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir Suriye askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Süveyda'daki durum

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.