Suriye'nin Süveyda İlinde Çatışmalar ve Güvenlik Endişeleri

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde yaşanan olaylara ilişkin, "Hala (devrik) Esed rejiminden miras aldığımız kötü mirasın etkilerini yaşıyoruz. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin dört bir yanında kontrolsüz silahların denetimi gibi bir süreci yürütüyoruz." dedi.

Şeybani, Avrupa Birliği (AB) - Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı'na katılmak için gittiği Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu toplantının Suriye'nin uzun yıllar sonra ilk kez katıldığı bir etkinlik olduğunu vurgulayan Şeybani, "Elbette AB ile güvenlik, yatırım ve yeniden inşa alanlarında stratejik ortaklıklar kurmak için Suriye'yi bekleyen çok büyük fırsat var." diye konuştu.

Şeybani, Süveyda'daki olaylara ilişkin, "Hala (devrik) Esed rejiminden miras aldığımız kötü mirasın etkilerini yaşıyoruz. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin dört bir yanında kontrolsüz silahların denetimi gibi bir süreci yürütüyoruz." diye konuştu.

Dürzi toplumunun korunmasının Suriye devletinin görevi olduğunu belirten Şeybani, hiçbir ülkenin Suriye'nin iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini ifade etti.

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, Süveyda yakınındaki Semii köyü çevresinde "çok sayıda tankın" vurulduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin detaylı bilginin gelecek saatlerde paylaşılacağı aktarılmıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.