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Suriye'nin Lazkiye Kırsalında Yangın, Türkiye Sınırına Yaklaşıyor

Suriye'nin Lazkiye Kırsalında Yangın, Türkiye Sınırına Yaklaşıyor
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Haberler
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Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaşırken, Suriye itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

SURİYE'nin Lazkiye kırsalı Badrusiya dağlarında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında Badrusiya dağlarında 2 önce orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen alevler, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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