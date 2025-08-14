Suriye'nin Lazkiye Kırsalında Orman Yangını
Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinden de gözlemlendi. Yangın hızla büyürken, Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
SURİYE'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinden görüldü.
Suriye'nin Lazkiye kırsalında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen dumanlar, Yayladağı ve Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel